В Уфе закрыли Дёмский рынок из-за угрозы распространения коронавируса

Сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции председатель госкомторговли РБ Алексей Гусев рассказал о том, что принято решение о закрытии Демского рынка после проведенной там проверки.

Отметим, что на всех уфимских ранках, работа которых вызвала нарекания, были проведены повторные проверки. И только Демский рынок «отличился», не выполнив полученные ранее предписания об устранении нарушений.

— После повторной проверки Демский рынок закрыт, взята также под контроль ситуация на Колхозном рынке в Уфе. По итогам повторной проверки на Колхозном рынке сегодня все 1005 продавцов и покупателей были в масках, — уточнил Алексей Гусев.