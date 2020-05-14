Выздоровевшим от коронавируса жителям Башкирии предлагают сдать свою кровь за деньги

В Башкирии начали практиковать переливание антиковидной плазмы заболевшим пациентам. Такая практика позволяет зараженным быстрее и эффективнее излечиться. По словам Радия Хабирова, Минздрав Башкирии уже убедился в эффективности метода и теперь системе здравоохранения нужно больше крови пациентов, которые уже излечились от коронавируса. За это глава республики пообещал выплаты. Соответсвующий указ будет опубликован в ближайшее время.

— Нам плазма нужна. Мы просим этих людей, которые могут безболезненно для себя, которые переболели ковидом, сдать кровь. Чтобы мы на основе их крови смогли получить плазму, которая довольно эффективно лечит. Мы понимаем, что это все-таки определенный ущерб здоровью, поэтому я установил дотации, — сказал Радий Хабиров.