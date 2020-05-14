Выздоровевшим от коронавируса жителям Башкирии предлагают сдать свою кровь за деньги
Радий Хабиров озвучил суммы выплат. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.
В Башкирии начали практиковать переливание антиковидной плазмы заболевшим пациентам. Такая практика позволяет зараженным быстрее и эффективнее излечиться. По словам Радия Хабирова, Минздрав Башкирии уже убедился в эффективности метода и теперь системе здравоохранения нужно больше крови пациентов, которые уже излечились от коронавируса. За это глава республики пообещал выплаты. Соответсвующий указ будет опубликован в ближайшее время.
— Нам плазма нужна. Мы просим этих людей, которые могут безболезненно для себя, которые переболели ковидом, сдать кровь. Чтобы мы на основе их крови смогли получить плазму, которая довольно эффективно лечит. Мы понимаем, что это все-таки определенный ущерб здоровью, поэтому я установил дотации, — сказал Радий Хабиров.
Так, донорам крови будут платить в зависимости от количества пожертвованных миллилитров: за 300 мл - 2500 рублей, 450 мл - 3750 рублей, за 600 мл - 5000 рублей.