«Жесткие рейды»: власти Башкирии намерены массово штрафовать за отсутствие масок

«Мы объясняли, что на улицу можно выходить ТОЛЬКО надев маску. Иначе будет как в других странах. А там болеет до половины населения со смертностью сильно выше, чем от обычной пневмонии. Да, наша медицина за время, которое удалось выиграть благодаря карантину, научилась бороться с ковид-19 вполне эффективно», – написал Мурзагулов в своем посте в социальной сети.