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Posted 13 мая 2020, 10:25

Published 13 мая 2020, 10:25

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

«Жесткие рейды»: власти Башкирии намерены массово штрафовать за отсутствие масок

«Жесткие рейды»: власти Башкирии намерены массово штрафовать за отсутствие масок

13 мая 2020, 10:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О санкциях заявил член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Ростислав Мурзагулов.

По его словам, за несоблюдение масочного режима в республике с 13 мая начинаются «жесткие рейды». За нарушение, отметил Мурзагулов, уже установлены штрафа. Носить маски теперь нужно на улицах, в транспорте, в любых организациях.

«Мы объясняли, что на улицу можно выходить ТОЛЬКО надев маску. Иначе будет как в других странах. А там болеет до половины населения со смертностью сильно выше, чем от обычной пневмонии. Да, наша медицина за время, которое удалось выиграть благодаря карантину, научилась бороться с ковид-19 вполне эффективно», – написал Мурзагулов в своем посте в социальной сети.

По его словам, если не носить маски, то наплыв пациентов будет большим, а врачи начнут не справляться, начнет наблюдаться нехватка лекарств.

«Готовы попрощаться с близкими лет на пару десятков лет раньше срока?Не хотите так? Наденьте маску. Вам все равно? Вы тот самый «ковидоскептик» (не будем уж говорить грубо – «ковидиот»)? Ок, будем вас штрафовать», – заключил он.

Напомним, с инициативой о наказании за нарушение масочного режима выступили вчера депутаты башкиркого Курултая. Законопроект был принят в рекордные сутки. Уже сегодня действует наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. В качестве административной ответственности предусмотрены штрафы.

Штрафы за нарушение масочного режима (обязательное ношение маски и перчаток в общественных местах) составляют 1-3 тыс. руб. для граждан (при повторном нарушении — 3-5 тыс. руб.), 5-15 тыс. руб. для должностных лиц (при повторном – 15-30 тыс. руб.), 50-100 тыс. руб. для юридических лиц (при повторном — 100–200 тыс. руб.). К гражданам также может применяться предупреждение.

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#Общество#Новости#Карантин
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