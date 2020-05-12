В Башкирии за отсутствие медицинской маски придется заплатить до 200 тысяч рублей

Штрафы за нарушение масочного режима (обязательное ношение маски и перчаток в общественных местах) составляют 1-3 тыс. руб. для граждан (при повторном нарушении — 3-5 тыс. руб.), 5-15 тыс. руб. для должностных лиц (при повторном – 15-30 тыс. руб.), 50-100 тыс. руб. для юридических лиц (при повторном — 100–200 тыс. руб.). К гражданам также может применяться предупреждение.

Сегодня, 12 мая власти Башкирии смягчают режим самоизоляции. На совещании правительства республики глава региона подчеркнул, что спокойно гулять в пандемию коронавируса разрешать людям нельзя - всем нужно носить маски.