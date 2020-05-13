В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1696 человек

По информации центра, количество новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки составляет 49 человек. Всего за период пандемии в Башкирии выявлено 1696 заболевших.

О новых летальных случаях информации нет. Количество умерших в настоящий момент от COVID-19 составляет 16 человек. Напомним, о последнем случае смерти было известно накануне.

В России за сутки зарегистрировано 10 028 случаев в 83 регионах, всего в стране коронавирусом болен 242 271 человек.