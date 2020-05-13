В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1696 человек
13 мая, 12:43ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Оперативные данные передали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По информации центра, количество новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки составляет 49 человек. Всего за период пандемии в Башкирии выявлено 1696 заболевших.
О новых летальных случаях информации нет. Количество умерших в настоящий момент от COVID-19 составляет 16 человек. Напомним, о последнем случае смерти было известно накануне.
В России за сутки зарегистрировано 10 028 случаев в 83 регионах, всего в стране коронавирусом болен 242 271 человек.
Вчера региональный минздрав передавал, что за сутки количество заболевших увеличилось на 80 человек. По состоянию на 12 мая было зарегистрировано 1647 новых случаев заболевания коронавирусом.
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