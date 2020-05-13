Стало известно, в каких районах Башкирии появились новые заболевшие коронавирусом
Оперативные данные предоставили в Роспотребнадзоре республики.
Сегодня, 13 мая, в Башкирии еще 49 человек заразились опасным вирусом. Всего в республике заболели коронавирусом 1696 человек. В Роспотребнадзоре сообщили, в каких районах появились пациенты с подтвержденным диагнозом.
Больше всего зараженных подтвердилось в Уфе - 27 человек. По одному человеку прибавилось в Стерлитамаке, Белебее, Салавате, Учалах и Октябрьском. Также по одному случаю зафиксировано в Уфимском, Иглинском, Кармаскалинском, Чишминском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Салаватском, Янаульском, Кугарчинском, Федоровском районах. Четверо зараженных обнаружены в Чекмагушевском районе, еще два - в Мишкинском.
Напомним, по данным на 13 мая, в стационарах республики на лечении находятся 487 человек, в тяжелом состоянии - 33 человека, на ИВЛ – 11 человек, амбулаторно лечатся 725 человек с легкой формой заболевания.