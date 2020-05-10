География пандемии: в каких больницах Башкирии лечат заболевших коронавирусом

В стерлитамакской больнице № 2 — 23 пациента, в республиканской инфекционной — 15, в уфимской больнице № 18 — 14, в Бирской ЦРБ — 13, в Белорецкой ЦРБ — 12, в Стерлитамакской больнице № 4 — 11 пациентов, в Демской больнице и Чишминской ЦРБ — по 10 человек, в Салаватской, Исянгуловской и Туймазинской больницах — по 9 пациентов, в больнице Кумертау — 8 пациентов, в республиканском кожно-венерологическом диспансере — 6 пациентов.