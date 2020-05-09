Выяснились подробности об умершем от коронавируса 15-м пациенте в Башкирии

Сегодня, 9 мая, стало известно, что еще один пациент, инфицированный коронавирусом, скончался. Об этом сообщили на сайте Стопкоронавирус.рф, а также подтвердили в республиканском министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, мужчина лечился от вируса в Белебеевской центральной районной больнице. На момент смерти ему было 59 лет. Посмертная экспертиза показала, что мужчина скончался от COVID-19.

Всего в республике на сегодняшний день вирус унес жизни пятнадцати человек.