Выяснились подробности об умершем от коронавируса 15-м пациенте в Башкирии
9 мая, 15:16ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Региональный Минздрав сообщил подробности о человеке, погибшем от коронавируса.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 9 мая, стало известно, что еще один пациент, инфицированный коронавирусом, скончался. Об этом сообщили на сайте Стопкоронавирус.рф, а также подтвердили в республиканском министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, мужчина лечился от вируса в Белебеевской центральной районной больнице. На момент смерти ему было 59 лет. Посмертная экспертиза показала, что мужчина скончался от COVID-19.
Всего в республике на сегодняшний день вирус унес жизни пятнадцати человек.
Напомним, на сегодняшний день число инфицированных коронавирусом выросло на 84 человека. Общее число больных в республике приблизилось к отметке полторы тысячи человек.
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