Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

В регионе подтверждено 1491 случая новой коронавирусной инфекции (+75 за прошедшие сутки).

В стационарах республики лечение проходят 453 человека, из них в удовлетворительном состоянии — 242, состоянии средней тяжести — 184 человек, тяжелых — 27 (из них на ИВЛ — 17). На амбулаторном лечении находится 588 человек с легкой формой заболевания.

Количество выздоровевших не изменилось — 435 за весь период пандемии. Летальных случаев коронавируса также не прибавилось — их в регионе насчитывается 15.

Фото: Минздрав РБ

За сутки госпитализировано 19 человек с внебольничной пневмонией за сутки, все они обследованы на коронавирус. За сутки из стационаров выписаны 14 пациентов с пневмонией.