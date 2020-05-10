По состоянию на утро 10 мая в Башкирии зарегистрировано 1491 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 75 человек — в отношении последних дней темп заболеваемости в регионе немного снизился.

Выздоровевших пациентов за сутки пока не зафиксировано. Количество летальных исходов осталось неизменным со вчерашнего дня — 15. Напомним, вчера По данным ведомства, мужчина лечился от вируса в Белебеевской центральной районной больнице. На момент смерти ему было 59 лет. Посмертная экспертиза показала, что мужчина скончался от COVID-19.