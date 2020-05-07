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В Башкирии покончила с собой 22-летняя девушка из многодетной семьи

7 мая 2020, 08:29
Фото: Mkset.ru
Трагедия произошла в одном из сел Калтасинского района республики.

Как стало известно Медиакорсети, 22-летняя девушка из многодетной семьи решила свести счеты с жизнью. Известно, что молодая девушка воспитывалась в семье без матери – ими занимался и содержал отец.

«Каждый день мы на что-то надеемся и чего-то ждём» - так звучит последний статус на личной страничке Алины (имя изменено).

Похороны состоятся в родной деревне девушки.

Ранее, как писала Медиакорсеть, в Башкирии выросло количество суицидов среди подростков до 14 лет. В 2019 году, согласно данным доклада главы следкома Башкирии, покончили с собой 30 подростков.

Также добавим, что Башкирия, по данным Росстата, входит в 20-ку субъектов России с высоким уровнем смерти от самоубийств, по абсолютному значению лидирует по стране. Демографические потери от суицидальной смертности за последние 30 лет сопоставимы с населениями таких городов как Белебей или Сибай: всего с 1989 по 2018 годы на территории республики от самоубийств умерло 59 тыс. 899 человек. Подавляющее большинство из них - граждане трудоспосбного возраста. Доля мужчин составила 86,8% (51 тыс. 965 человек). При этом, по официальным данным, с 2012 года в республике наблюдается стабильное снижение суицидальной смертности.

О том, что не так со статистикой суицидов в республике - в подробном материале Медиакорсети.

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