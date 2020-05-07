В Башкирии покончила с собой 22-летняя девушка из многодетной семьи

Также добавим, что Башкирия, по данным Росстата, входит в 20-ку субъектов России с высоким уровнем смерти от самоубийств, по абсолютному значению лидирует по стране. Демографические потери от суицидальной смертности за последние 30 лет сопоставимы с населениями таких городов как Белебей или Сибай: всего с 1989 по 2018 годы на территории республики от самоубийств умерло 59 тыс. 899 человек. Подавляющее большинство из них - граждане трудоспосбного возраста. Доля мужчин составила 86,8% (51 тыс. 965 человек). При этом, по официальным данным, с 2012 года в республике наблюдается стабильное снижение суицидальной смертности.