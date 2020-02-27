В Башкирии выросло количество суицидов среди подростков от 14 лет

При этом в 2018 году в следственном комитете зарегистрировали 28 самоубийств. Преимущественно уходят из жизни подростки от 14 до 18 лет. Все они — школьники.

Кроме того, о росте суицидов среди взрослого населения рассказал уполномоченный по правам человека в республике.

Ранее в следкоме Башкирии назвали основные причины самоубийств среди подростков. По данным регионального следственного комитета, в период за девять месяцев 2019 года больше всего суицидальных попыток и суицидов было совершено детьми в возрасте от 15 до 17 лет — 76%. В релизе следкома отмечается, что среди девочек суицидальное поведение встречается в три раза чаще, чем у мальчиков. Больше всего, отмечают в ведомстве, суицидальных попыток и самоубийств за пределами Уфы, то есть, в малонаселенных пунктах.

По словам аналитика НИУ Высшей школы экономики (Москва) Ильнура Аминова, подобная статистика не может не вызвать беспокойство.

«Хоть и небольшой, но рост числа самоубийств среди подростков безусловно вызывает обеспокоенность. В связи с чем государственные учреждения, отвечающие за профилактику самоубийств, должны усилить свою работу, особенно в небольших городах и сельской местности. Необходимо организовывать периодические обучения школьных психологов по вопросам распознавания у подростков суицидальных мыслей и первичной профилактики суицидального поведения.

Возможно стоит задуматься и о создании специального сайта для подростков, где они могли бы дистанционно и анонимно получить психологическую помощь или ответы на интересующие вопросы от профильных специалистов, например от сексолога, гинеколога. Также очень важно увеличить осведомленность родителей о возможных признаках суицидальной мыслей у подростков, родители должны иметь четкие представления о том, что они должны предпринимать в таких случаях, куда обращаться за помощью.

В общем проблема требует организации системной работы», — убежден эксперт.

Родителям и детям напоминают, что в случае необходимости всегда можно обратиться в указанный центр по телефону доверия: 8 800-7000-183 (могут звонить как родители, так и дети и подростки).

Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала, что чиновники региона приняли решение сократить детскую горячую линию телефона доверия. Теперь он не будет работать в ночное время, однако специалисты отмечают, что именно в это время поступало больше всего звонков.