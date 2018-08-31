Фальсификат смерти:
ЧТО НЕ ТАК СО СТАТИСТИКОЙ СУИЦИДОВ
И ИХ ПРОФИЛАКТИКОЙ В БАШКИРИИ
Демографические потери в результате самоубийств за последние 30 лет сопоставимы с населением современного г. Сибай. Вместо решения проблемы, власти республики занимаются подтасовкой фактов.
Всемирный день борьбы с раком груди и СПИДом, Международный день борьбы с наркоманией – подобного рода даты в регионе сопровождаются большим количеством мероприятий. В этот день специалисты соответствующих сфер и волонтеры прилагают много усилий, чтобы донести до общества важность этих социальных проблем: предлагают бесплатную диагностику, ведут активную профилактическую работу совместно со СМИ.
На фоне этих событий, уже ставших традиционными, Всемирный день предотвращения суицидов (10 сентября) в очередной раз прошел незаметно. Тогда как проблема самоубийств в республике, действительно, важная: в структуре смертности населения РБ внешние причины, в число которых входят и самоубийства, занимают третье место по количеству смертей.
Башкирия, по данным Росстата, входит в 20-ку субъектов России с высоким уровнем смерти от самоубийств, по абсолютному значению лидирует по стране.
Согласно данным Росстата, в 2018 году в Башкирии наложили на себя руки 827 человек. Демографические потери от суицидальной смертности за последние 30 лет сопоставимы с населениями таких городов как Белебей или Сибай: всего с 1989 по 2018 годы на территории республики от самоубийств умерло 59 тыс. 899 человек. Подавляющее большинство из них - граждане трудоспосбного возраста. Доля мужчин составила 86,8% (51 тыс. 965 человек).

При этом, по официальным данным, с 2012 года в республике наблюдается стабильное снижение суицидальной смертности. Власти Башкирии связывают это явление с созданием республиканского Центра психотерапии и принятием программы профилактики суицидов. Однако эксперты, с которыми мы пообщались в рамках этого материала, выражают скепсис относительно "стахановских" успехов региона по снижению смертности от этой причины смерти.
Республиканский клинический психотерапевтический центр. Фото Артура Салимова
Суицидальная смертность снижается лишь на бумаге?
Если верить официальной статистике, с 2012 по 2018 г. смертность от самоубийств в республике снизилась в два раза, достигнув минимальных значений за последние три десятилетия. Параллельно с этим повысились показатели в другом блоке внешних причин смерти.
По мнению аналитика Института демографии НИУ Высшая школа экономики (г. Москва) Ильнура Аминова, суицидальная картина в республике могла измениться совершенно по неожиданной причине:
Да, действительно, смертность от самоубийств снижается. Однако параллельно с этим снижением в республике росла и сохраняется на высоком уровне смертность от так называемых «повреждений с неопределенными намерениями» (далее - ПНН). В последние годы в структуре смертности от внешних причин смерти ПНН занимают лидирующее место, например в 2018 смертность от ПНН превышала смертность от самоубийств почти в 2 раза. Все это свидетельствует об ухудшении качества установления причин смерти. В итоге, видя по данным официальной статистики снижение смертности от самоубийств, мы не можем с уверенностью утверждать, что это снижение происходит вследствие реального улучшения суицидальной ситуации, а не в результате регистрации части самоубийств в качестве ПНН.

Посмотрите внимательно на эти графики. Мы видим, что последние года, действительно, уровень совершенных самоубийств, как среди женщин, так среди мужчин идет к спаду. В то же время стремительно растет смертность от ПНН. Подобные аномалии в статистике причин смерти в последнее время активно исследуются российскими учеными.
Стандартизованный коэффициент смертности по полу от самоубийств и повреждений с неопределенными намерениями (ПНН) в Республике Башкортостан, на 100 тыс. населения соответствующего пола, 1989-2018 гг.
Примечание : При стандартизации использован европейский стандарт населения.
Источник: расчеты Аминова И.Г. по данным Российской базы данных по рождаемости и смертности. Центр демографических исследований Российской экономической школы, Москва (Россия). База данных доступна по адресу http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data. Данные скачаны 31.08.2018.
Ученый отмечает, что подобная ситуация не является специфической особенностью республики. В России существует целый ряд регионов, качество статистики насильственной смертности в которых вызывает много вопросов. Один из наиболее ярких примеров – Астраханская область. По официальным данным, в последние годы область в числе регионов с благополучной суицидальной ситуацией в стране, но при этом, например, в 2017 году, среди мужчин смертность от ПНН превышала смертность от самоубийств в 520 раз.
В подобной ситуации проводить анализ суицидальной ситуации в регионе на основе официальных данных просто бессмысленно. К сожалению, в последние годы в Республике Башкортостан, правда, в меньших масштабах, наметилась тенденция, аналогичная ситуации в Астраханской области. В этой связи хотелось бы выразить надежду на то, что при новом руководстве качество статистики смертности в регионе улучшится, а проблемные моменты не будут замалчиваться. Да, возможно, это приведет к увеличению значений показателя смертности от самоубийств. Но без оценки реальной суицидальной ситуации невозможно разработать эффективные меры по профилактике самоубийств. А от эффективности подобных мероприятий зависят жизни тысяч жителей республики.
— считает Аминов.
Тем не менее, снижение смертности от самоубийств власти региона и ряд местных экспертов связывают с успехами в области профилактики суицидов. Однако, судя по предпринимаемым в этой области мерам и имеющимся проблемам, говорить о достижении значительных результатов в вопросе профилактики самоубийств также преждевременно.
О психологической помощи не знают и не пользуются
Профилактика суицидов в Башкирии, согласно "дорожной карте", утвержденной правительством региона 13 марта 2018 года, возложена на несколько республиканских органов исполнительной власти. В конце прошлого года в Уфе было введено в эксплуатацию новое здание Республиканского клинического психотерапевтического центра. Приказом Минздрава РБ, именно этот центр занимается организационно-методическим руководством профилактики суицидов. И по логике, должен выступать связывающим звеном между остальными ведомствами. Однако это далеко не так, центр все же остается только подведомственной организацией Минздрава, который оказывает лишь консультативную, консультативно-диагностическую и лечебную помощь суицидентам.
25-летняя уроженка Бурзянского района Альбина Г. (имя изменено – авт.) пережила два суицида близких ей людей. Два года назад покончил с жизнью ее лучший друг детства. Девушка признается, что известие о произошедшем для нее стало шоком и она долго приходила в себя. В один момент не выдержала – совершила попытку самоубийства, находясь на одной из детских площадок в Уфе.

Потом у меня в голове как будто что-то щелкнуло и я побежала на работу мужа, она находилась недалеко. Добежала и упала на пол. Хорошо, что муж сообразил быстро, вызвал такси и отвез меня в городскую больницу №21, - вспоминает Альбина.

В токсикологическом отделении девушка пролежала два месяца рядом с алкоголиками и наркоманами. За это время к ней, кроме участкового полицейского, никто не подходил.

А как же штатный психолог больницы?

Нет, не подходила, только обычные врачи.

Полгода назад суицид совершил ее муж. Это произошло во время новогодних праздников. От кого-кого, от него такого поступка Альбина не ждала – никогда не говорил о подобных своих намерениях, да и жизнь налаживалась – только устроился на работу в крупную нефтяную компанию. О своем намерении муж сообщил в состоянии сильного опьянения после сильной ссоры с женой при пятилетней дочери. Его замерзшее тело на следующей день нашли недалеко от дома в канаве.

Снова психологическую помощь никто не предлагал.

Альбина сейчас много думает о случившемся. Иногда приходит к мысли, что если бы после ее попытки покончить с собой с ее семьей поработали психологи, возможно, этой трагедии не случилось.
Заместитель главного врача по организационно-методической работе Елена Евтушенко после рассказа об этой истории признается, что каждый человек, попытавшийся покончить с собой, в том числе родственники суицидентов не получают помощи от психолога. Часть людей не обращаются за ней, часть не знает о такой возможности:
«Представьте, как это происходит. Как правило, на место происшествия выезжает полиция и "скорая". Они вовсе не обязаны нам сообщать о случившемся, так как данные после передаются в Следком, и только за ними последнее слово – суицид это или другой случай.

Психологов и психотерапевтов в этой цепочке нет. Ей надо было обращаться самой – добровольность в нашем деле имеет определяющее значение. Если бы она искала помощи, она бы ее нашла. Вообще, если человека после совершенной попытки суицида привезли в больницу, то к нему в больнице обязательно должен подойти психолог медучреждения. Если эта ситуация происходит в районе, где нет больничного психолога, то привлекаются психологи из других служб, например, из центра "Семья". Если человек откажется от психологической помощи или помощи психиатра, то мы ничего не сможем сделать. Согласится - то в дальнейшем его осматривает психиатр ЦРБ или ЦГБ и принимается решение, учитывая суицидальный риск в данном конкретном случае. Если у пациента выявляется психическая болезнь как депрессия или невроз, то его направляют к психотерапевтам – в межмуниципальное психотерапевтическое подразделение филиал или в Уфу, в зависимости от местонахождения. В данном случае также сохраняется добровольность лечения. Лечение в недобровольном порядке оказывается только в определенных случаях, когда, например, психически нездоровый человек опасен для себя и для окружающих».
Елена Евтушенко отмечает, что профилактика суицидов в подростковой среде поставлена куда выше, чем среди взрослого населения. Руководящей работой в этой сфере занимается Комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве РБ. В декабре 2018 года комиссией было издано распоряжение, где прописаны основные алгоритмы оказания помощи для различных ведомств.
Нам, представителям Минздрава, отведена следующая работа. Как только совершается попытка или завершенный случай суицида, КДН муниципалитетов извещают нас. Мы выезжаем на случай мобильной бригадой и на месте оказываем психолого-психотерапевтическую службу. Особенно опасны случаи, когда в семье, где совершен суицид, есть подростки. Поэтому важно проводить психологокоррекционную работу с микросоциальным окружением суицидентов, производить психологическую диагностику и коррекцию, чтобы исключить индуцированное поведение. Бывает, что на такие случаи очень болезненно реагируют одноклассники суицидентов. Тогда приходится проводить работу также со школьниками и коллективом образовательного учреждения..
Елена Евтушенко.
Со взрослыми в этом случае сложнее, подчеркивает Елена Михайловна. Потому что за несовершеннолетних ответственность несут родители, и им можно объяснить о важности психологической помощи. Со взрослыми такого рычага давления нет.
Ксения Чистопольская, медицинский психолог Психиатрического отделения № 2 ГКБ им. А. К. Ерамишанцева (Москва):
«Выявление суицидальных людей, которые не ищут активно помощи – важный вопрос. Для этого нужно, чтобы существовала так называемая система «гейткиперов». Гейткиперами могут быть учителя, полицейские, духовенство, а могут – просто искренне уважаемые люди в местном сообществе, к которым люди могут обращаться в трудных ситуациях, а также друзья и близкие (стихийные гейткиперы). Гейткиперов нужно обучать (на что обращать внимание, когда человек испытывает трудности, когда стоит перенаправить его к специалисту), но они также должны знать, куда человека направить (опять-таки, к вопросу о развитой цепочке медицинской помощи)».

Ильнур Аминов:
«Несмотря на предпринимаемые в республике определенные усилия в области предупреждения самоубийств, на мой взгляд, эти усилия явно не соответствуют масштабу имеющейся проблемы. Большая часть населения мало осведомлена о том, что самоубийства можно предотвращать. О том, что в республике существует целый ряд учреждений, оказывающих помощь людям с суицидальными мыслями, как при личном обращении, так и по телефону, знают далеко не все.

Особенно это касается сельского населения. Очевидно, что в Башкортостане необходимо проводить масштабные просветительские кампании по информированию населения о возможности получения подобной помощи, например, в рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств или Всемирного дня психического здоровья. Очень важно разработать и некий алгоритм действий для сотрудников полиции, медицинских работников и всех так называемых «гейткиперов» при взаимодействии с людьми, имеющими суицидальные намерения, родственниками и близкими суицидентов. «Гейткиперы» как раз и могут вовремя проинформировать человека, нуждающегося в помощи. Например, в случае попытки суицида в обязательном порядке дав специальную брошюру с рекомендациями по преодолению кризисной ситуации, с информацией о телефонах доверия, об учреждениях, куда можно обратиться. Подобные брошюры нужно обязательно выдавать и родственникам, близким самоубийц, поскольку вследствие эмоциональной травмы они также могут быть подвержены риску самоубийства».
«Телефоны доверия» и мониторинг в сети
Жители Башкирии, имеющие суицидальные мысли, могут обратиться за квалифицированной помощью в ряд организаций. С подробной информацией о них можно ознакомиться здесь.
Необходимую психологическую помощь также можно получить по «телефонам доверия». Один из них – республиканского уровня – функционирует в Центре психотерапии. Работа построена по принципу дежурств, до 4-х часов дня работает один психолог, на ночную смену вступают по очереди остальные. По словам специалистов, за одну неделю они принимают около 150-200 звонков.
С учетом преобладания в республике башкирского и татарского населения возникает вопрос о необходимости привлечения к работе психологов на «телефоне доверия», знающих язык коренного народа и их менталитет. Однако такая работа требует дополнительных мер, уверяет Елена Евтушенко.

- Дело не в дефиците кадров, а в том, что по нормативным актам, должен работать один специалист, - пояснила она.

План мероприятий по профилактике суицидов и иных видов аутоагрессивного поведения осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Республики Башкортостан. Примечательно, что в рамках нацпроекта «Демография» руководство республики не озаботилось привлечением федеральных средств на профилактику самоубийств, в том числе, на расширение и дополнение штата Центра квалифицированными башкироязычными кадрами. Впрочем, эксперты отмечают, что такая ситуация характерна большинству регионов страны.
Также следует отметить, несмотря на заявления Минздрава о профилактических работах в сети Интернет, присутствие республиканских психологов в социальных сетях, в действительности, не ощущается. Тогда как в различных сообществах «Вконтакте» типа «Подслушано» местного значения регулярно появляются посты, полные отчаяния и безнадежности.
В начале августа в селе Шингак-куль Чишминского района Башкирии сразу два подростка покончили с собой. Сначала совершил самоубийство 17-летний парень, а через четыре дня – 16-летняя девушка. Подростки учились в одной школе, и какое-то время назад были парой. Местные жители не сомневаются – самоубийства напрямую связаны друг с другом. Предположительно, поступок юноши повлиял на девушку, которая и без этого страдала от депрессии. В своей странице в социальной сети "Вконтакте" она писала о себе, в частности, отметила, что несколько раз пыталась покончить с собой, а также переживала панические атаки и нервные срывы. Девушка также сообщила, что дружила "не с теми людьми".

Страница девушки в соцсети находится в открытом доступе. По ней можно увидеть, что приведенные выше сообщения у себя на стене она оставляла в течение полугода. Почему все это время никто из психологов и родных не обратил внимание на ее состояние, вопрос остается открытым. При этом, Минздрав РБ на наш запрос сообщил, что "Наряду с мероприятиями, направленными на профилактику аутоагрессивного поведения, ведется работа по предупреждению деструктивного поведения молодежи, в том числе через работу в сети Интернет".
Ксения Чистопольская:
«Еще один важный вопрос - это вопрос стигмы. Часто люди знают, что могут обратиться за помощью, но боятся, что это плохо воспримут окружающие, им стыдно самим, они боятся пить лекарства, так как те «сделают из них овоща», боятся, что «это ничего не изменит». И это тоже важно преодолевать в обществе. Нужно доносить до людей, что просить о помощи в трудный момент нужно, в этом нет ничего стыдного, что существует помощь, после которой становится легче. С проблемой стигмы связана проблема высокого уровня суицидов среди мужчин, как в России, так и во многих западных странах: мужчины часто погибают после первой попытки и не ищут помощи. Но в отличии от нашей, некоторые страны (например, Австралия) пытаются разрабатывать программы, которые призваны достучаться до этой социальной группы, даже выпустили научно-популярный сериал, в котором друзья погибших рассказывают, как случилась трагедия и как ее можно было избежать.

Отдельной проблемой является суицид пожилых людей, тут тоже нужна профилактика и превенция: разные организации должны работать с пожилыми людьми. При этом, не только с теми, кто только вышел на пенсию и довольно активен, хотя это тоже важно (такие как "Московское долголетие", например), но и с пожилыми, которые мало выходят на улицу, с трудностью обслуживают себя. Нужно продумывать способы их поддержки и восстановления семейных связей».
Пост неизвестной женщины из башкирского аналога сообщества "Подслушано" ВКонтакте

Анон, уж...
Сижу, не знаю, что делать. Мой муж забрал деньги, которыми можно было бы оплатить долг за газ, свет, в магазине и угощает друзей. Почему мужики так поступают, дома чисто, дети ухожены, мы готовы за него на все. Господи, я устала. Если бы дочка не была маленькой, уехала бы куда глаза глядят, далеко-далеко... Или может детей повесить и самой повеситься? Если урежут газ, что буду делать, в магазин идти стыдно, еду из картофеля уже ненавижу. Что делать? Голова кружится. Когда же этот мужик поумнеет и начнет нас считать за людей?

Перевод автора.
Ильнур Аминов:
«В таком полиэтничном регионе как Башкортостан система по профилактике самоубийств безусловно должна быть полилингвальной. Например, с учетом того, что очень высокий уровень смертности от самоубийств наблюдается в районах компактного проживания башкирского населения, в республике уже давно назрела необходимость создания полноценной службы «Телефон доверия», оказывающей помощь на башкирском языке. При этом я хочу подчеркнуть, речь должна идти не об отдельных специалистах, а именно о полноценной службе. Поскольку помимо работы непосредственно самого телефона доверия, очень важно организовать работу и в социальных сетях, и выездную работу с просветительскими мероприятиями. Единичные специалисты с подобным объемом работы точно не справятся».
Профилактика – не только психологическая помощь
Помощь психологов – нужная мера, однако причина возникновения суицидальных мыслей лежит гораздо глубже. Большинство самоубийств в республике совершают люди трудоспособного возраста, столкнувшиеся проблемами социально-экономического характера.

В республике чаще всего суициды совершаются в экономически отсталых, депрессивных аграрных районах. В 2017 году уровень суицидальной смертности среди сельского населения в два раза превышал соответствующий показатель для городских жителей. Это северная, северо-восточная, юго-восточная экономические зоны региона.
Минздрав Башкирии приводит более конкретные названия районов, где зафиксировано наибольшее количество суицидов за последние несколько лет: Абзелиловский, Зианчуринский, Зилаирский, Калтасинский, Караидельский, Мишкинский, Миякинский и Хайбуллинский.
В Абзелиловском районе два года назад , по рассказу родственника, покончил с собой 29-летний молодой человек. До армии он преподавал в местной школе, когда вернулся, ему сообщили, что место учителя он потерял. Долгое время он искал работу в соседних селах, рассчитывая продолжить трудовую биографию в школе. Однако так и не нашел. Переезжать в крупный город он не хотел. От безысходности начал прикладываться к спиртным напиткам. Его родственники в один из дней отвезли в Центр занятости в райцентре, но там отказались его ставить на учет, мотивировав это тем, что деньги, которые он получит как безработный, даже не хватит на дорогу туда и обратно. В центре также сообщили об отсутствии возможности переквалифицироваться.

Доля безработных среди наложивших на себя руку людей критически высока. По данным Ильнура Аминова, в 2011-2016 гг. в республике их численность достигла 35%. Выпутаться из этой ситуации можно только одним способом - повышением экономического благосостояния населения отдаленных сельских районов. Впрочем, лозунг о необходимости развития малого бизнеса и самозанятости в республике был озвучен уже давно. Однако и здесь есть свои подводные камни, которые сводят на нет всю деятельность государственных программ в этой сфере.
Айбулат Каримов, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН, кандидат социологических наук:
«При рассмотрении ситуации в республике Башкортостан необходимо отметить, что несмотря на то, что в последние годы наблюдается рост заработной платы (к примеру, в 2018 г. он составил 108% к предыдущему году), низкие темпы роста реальных располагаемых денежных доходов (в 2018 году они фиксировались на уровне 98,4% к предыдущему году) не позволяют говорить о повышении уровня жизни населения региона и сокращении бедности. При этом наиболее тяжелая ситуация характерна для сельской местности, в отраслях которого среднемесячная заработная плата составляет около 50% от среднего по региону. Если рассматривать пространственный аспект, то в наихудшем положении окажутся муниципальные образования северного, северо-восточного и юго-восточного субрегионов республики, для которых низкий уровень доходов объективно обусловлен недостаточным уровнем развития их агропромышленных комплексов, невысокой предпринимательской активностью. Наименьший размер зарплат характерен для Бурзянского (19785 руб.), Караидельского (22035 руб.), Баймакского (22021 руб.) районов Башкортостана».
«Наиболее тяжелая ситуация характерна для сельской местности, в отраслях которого среднемесячная заработная плата составляет около 50% от среднего по региону».
Азамат Галин, общественный деятель, предприниматель:
«Есть различные локальные программы по поддержке малого бизнеса, стартапы. Однако стратегически такие программы не решают проблемы экономически отсталых территорий. Такие проблемы надо решать глобально. Должно быть понимание, куда движется территория. Без этого об эффективности принятых программ говорить не приходится. Вообще, не секрет, что получение государственных субсидий и государственной поддержки – это тоже отдельный бизнес.
Лично, я, как действующий предприниматель, противник того, чтобы государство давало деньги на развитие или создание бизнеса.

Вообще не бывает такого бизнеса, который бы развивался за счет средств бюджета. Вот дают тебе 1 млн, и говорят, занимайся. Если у тебя и без этих денег не получилось, то не получится в любом случае. Потому что надо давать не еду, а удочку.
Государственный подход в развитии самозанятости и малого бизнеса должен быть другим: нужно создавать условия для развития. А у нас отсутствует понимание этого и не практикуется подобный подход. Отсюда - отсталость территорий и сопутствующие проблемы».
Вместо выводов
Итак, нам удалось выяснить, что профилактика суицидов в республике имеет множество слабых сторон. Главные из них: отсутствие эффективных и масштабных мероприятий по предотвращению самоубийств, в том числе ориентированных на группы риска, отдаленность центров специализированной помощи, отсутствие возможности получения психологической помощи на государственном башкирском и на других распространенных в регионе языках. Также стоит отметить минимальное присутствие специалистов-психологов в глобальной сети.
Власти Башкирии также связывают тенденцию снижения количества смертей от самоубийств начиная с 2012 года с утверждением «дорожной карты» по профилактике суицидов и иных форм аутоагрессивного поведения. Однако стоит отметить, что данный документ вступил в силу лишь 13 марта 2018 года.
В то же время, эксперты подтверждают, что Башкирия с 2012 года не отличилась значительными успехами в экономическом развитии. Уровень жизни населения и бедность в отдаленных районах в лучшую сторону категорически не изменилась.
В подобных условиях искажение статистики вследствие недоучета самоубийств Минздравом РБ - наиболее верное объяснение улучшения суицидальной ситуации в регионе.

Напоследок, напомним, что каждый человек может бесплатно воспользоваться услугами психологов по следующим номерам:
Телефон доверия Республики Башкортостан: 8 (800) 700-01-83 (круглосуточный);
Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-200-01-22 (круглосуточный);
Всероссийская линия психологической помощи для онкологических больных и их близких: 8-800-100-01-91 (круглосуточный);
Всероссийский телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию: 8-800-700-06-00 (работает с 7.00 до 21.00 по московскому времени по будням);
Горячая линия российской ЛГБТ-сети: 8-800-555-73-74 (работает с 15.00 до 21.00 по московскому времени)


Автор статьи: Минзаля Аскарова