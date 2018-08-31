С учетом преобладания в республике башкирского и татарского населения возникает вопрос о необходимости привлечения к работе психологов на «телефоне доверия», знающих язык коренного народа и их менталитет. Однако такая работа требует дополнительных мер, уверяет Елена Евтушенко.
- Дело не в дефиците кадров, а в том, что по нормативным актам, должен работать один специалист, - пояснила она.
План мероприятий по профилактике суицидов и иных видов аутоагрессивного поведения осуществляется
в пределах средств, предусмотренных в бюджете Республики Башкортостан. Примечательно, что в рамках нацпроекта «Демография» руководство республики не озаботилось привлечением федеральных средств на профилактику самоубийств, в том числе, на расширение и дополнение штата Центра квалифицированными башкироязычными кадрами. Впрочем, эксперты отмечают, что такая ситуация характерна большинству регионов страны.