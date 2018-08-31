25-летняя уроженка Бурзянского района Альбина Г. (имя изменено – авт.) пережила два суицида близких ей людей. Два года назад покончил с жизнью ее лучший друг детства. Девушка признается, что известие о произошедшем для нее стало шоком и она долго приходила в себя. В один момент не выдержала – совершила попытку самоубийства, находясь на одной из детских площадок в Уфе.



– Потом у меня в голове как будто что-то щелкнуло и я побежала на работу мужа, она находилась недалеко. Добежала и упала на пол. Хорошо, что муж сообразил быстро, вызвал такси и отвез меня в городскую больницу №21, - вспоминает Альбина.



В токсикологическом отделении девушка пролежала два месяца рядом с алкоголиками и наркоманами. За это время к ней, кроме участкового полицейского, никто не подходил.



– А как же штатный психолог больницы?



– Нет, не подходила, только обычные врачи.



Полгода назад суицид совершил ее муж. Это произошло во время новогодних праздников. От кого-кого, от него такого поступка Альбина не ждала – никогда не говорил о подобных своих намерениях, да и жизнь налаживалась – только устроился на работу в крупную нефтяную компанию. О своем намерении муж сообщил в состоянии сильного опьянения после сильной ссоры с женой при пятилетней дочери. Его замерзшее тело на следующей день нашли недалеко от дома в канаве.



Снова психологическую помощь никто не предлагал.



Альбина сейчас много думает о случившемся. Иногда приходит к мысли, что если бы после ее попытки покончить с собой с ее семьей поработали психологи, возможно, этой трагедии не случилось.