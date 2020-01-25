В Уфе покончила с собой 15-летнгяя школьница

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Возможно, причиной мог стать конфликт с учителями.
Трагедия случилась накануне. По сообщению издания Ufa1, это была школьница, учащаяся одно из школ Уфы. Девочке было 15 лет.
По сообщению издания, девочка оставила предсмертную записку, в которой обвиняла в произошедшем учителей. Издание уточняет, что этот факт не был оперативно подтвержден в следственных органах, которые в таких случаях проводят предусмотренную законом доследственную проверку, по результатам которой выносится процессуальное решение.
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