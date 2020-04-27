Житель Башкирии жестоко убил сожительницу и покончил с собой

В Сибае местный житель подозревается в убийстве своей возлюбленной. 52-летний местный житель проживал вместе 56-летней женщиной. По версии следователей, трагедия произошла из-за конфликта.

Так, 25 апреля, пара поссорилась между собой. Мужчина не смог сдержать агрессию и несколько раз ударил топором свою гражданскую жену. Впоследствии женщина скончалась на месте.

После этого мужчина, пытаясь осознать то, что натворил, в состоянии шока позвонил дочери и попросил приехать. Сразу после звонка он покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли позже сотрудники полиции в подсобном помещении жилого дома.