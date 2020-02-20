В Уфе покончил с собой в суде мужчина, обвиняемый в смерти жены от побоев

Сегодня, 20 февраля, стало известно о серьезном ЧП, происшедшем в здании Уфимского районного суда.

По уточненным данным, в конвойном помещении суда покончил с собой 57-летний мужчина, который обвинялся в убийстве своей жены.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 февраля он настолько сильно избил супругу, что она скончалась от побоев.

Дебошир был доставлен в суд для избрания меры пресечения и в какой-то момент сумел свести счеты с жизнью, оставшись в конвойном помещении.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по данному факту назначена служебная проверка.