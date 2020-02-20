В Уфе покончил с собой в суде мужчина, обвиняемый в смерти жены от побоев
20 февраля, 17:27ПроисшествияТатьяна МайороваФото: 2gis.ru
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ЧП произошло в Уфимском районном суде.
Сегодня, 20 февраля, стало известно о серьезном ЧП, происшедшем в здании Уфимского районного суда.
По уточненным данным, в конвойном помещении суда покончил с собой 57-летний мужчина, который обвинялся в убийстве своей жены.
Как следует из материалов уголовного дела, 16 февраля он настолько сильно избил супругу, что она скончалась от побоев.
Дебошир был доставлен в суд для избрания меры пресечения и в какой-то момент сумел свести счеты с жизнью, оставшись в конвойном помещении.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по данному факту назначена служебная проверка.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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