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Posted 2 мая 2020, 07:32

Published 2 мая 2020, 07:32

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Башкирских туристов, прибывших из Таиланда, отпустили домой из уфимского обсерватора

Башкирских туристов, прибывших из Таиланда, отпустили домой из уфимского обсерватора

2 мая 2020, 07:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Коронавирус 2021
Они прибыли в родной регион 17 апреля.

68 туристов из Таиланда разъехались по домам 30 апреля. В течение двух недель они находились на карантине в уфимском обсерваторе «Родник здоровья». Каждый из них дважды сдавал анализ на коронавирус — у всех результаты отрицательные.

Ранее «Медиакорсеть» рассказывала о семье из Уфы, которая не могла добраться домой из Таиланда в течение нескольких недель. Уфимцы должны были улететь из Бангкока 31 марта, но к тому моменту компания «Аэрофлот» уже отменила все рейсы. Они пытались приобрести билеты на самолеты в Москву и Санкт-Петербург, однако столкнулись с тем, что их отказались брать на борт, отдав предпочтение только москвичам и питерцам. В итоге уфимцам все-таки удалось прилететь из Бангкока в Москву, где прямо с самолета их отправили в карантин в подмосковный санаторий Пушкино на 14 дней, при этом анализ на коронавирус делали лишь на 10 день.

Напомним, в Башкирию на режим самоизоляции скоро прибудут 1800 вахтовиков — жителей республики, часть из них инфицирована новой коронавирусной инфекцией.

#Андрей Королев#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Туризм#Здравоохранение
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