«Это наши братья»: в Башкирию прибудут 1800 вахтовиков, часть из них инфицирована
Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании.
В Башкирию на режим самоизоляции прибудут вахтовики - жители республики. По словам Радия Хабирова, руководство компании "СтройТрансНефтеГаз" из Чаяндинского месторождения в Якутии обратилось к правительству республики с просьбой принять земляков домой. Всего сейчас там находятся 1800 вахтовиков из Башкирии.
— Мы даже не задумываясь их всех, конечно, возьмем. Это наши братья, дорогие наши жители Башкортостана. Но это большой объем работы. И совершенно точно из этой 1800 человек уже как мы понимаем и знаем, часть людей инфицирована. Это ляжет очень серьезной нагрузкой на министерство здравоохранения, — сказал Радий Хабиров.
Глава региона получил министру здравоохранения Максиму Забелину увеличить количество проводимых тестов на наличие коронавируса, а также проконтролировать поставки нужных лекарств в республику, оборудования и аппаратов ИВЛ.