«Это наши братья»: в Башкирию прибудут 1800 вахтовиков, часть из них инфицирована

В Башкирию на режим самоизоляции прибудут вахтовики - жители республики. По словам Радия Хабирова, руководство компании "СтройТрансНефтеГаз" из Чаяндинского месторождения в Якутии обратилось к правительству республики с просьбой принять земляков домой. Всего сейчас там находятся 1800 вахтовиков из Башкирии.

— Мы даже не задумываясь их всех, конечно, возьмем. Это наши братья, дорогие наши жители Башкортостана. Но это большой объем работы. И совершенно точно из этой 1800 человек уже как мы понимаем и знаем, часть людей инфицирована. Это ляжет очень серьезной нагрузкой на министерство здравоохранения, — сказал Радий Хабиров.