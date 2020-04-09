Уфимские туристы, прилетевшие из Таиланда, попали в карантин в Подмосковье

По словам семьи туристов, у которых двое детей в возрасте 4 и 10 лет, они смогли вылететь из Таиланда, только благодаря содействию госкомтуризма Башкирии. Подробности сообщили в Башинформе.

Уфимцы должны были улететь из Бангкока 31 марта, однако к тому моменту компания «Аэрофлот» уже отменила все рейсы. Они пытались приобрести билеты на самолеты в Москву и Санкт-Петербург, однако столкнулись с тем, что их отказались брать на борт, отдав предпочтение только москвичам и питерцам.

В итоге после вмешательства специалистов госкомтуризма и госкомитета по внешним связям Башкирии уфимцев, застрявших в Таиланде, все-таки включили в общий мессенджер для таких же туристов и консультировали, как им поступать дальше.

В итоге уфимцам все-таки удалось прилететь из Бангкока в Москву, где прямо с самолета и отправили в карантин в подмосковный санатория Пушкино, как минимум, на 14 дней.

По словам туристов, в санатории их кормят трижды в день, можно также заказывать продукты волонтерам.

При этом анализ на коронавирус ни у кого из этих туристов еще не брали. Сделать это им обещали на 10-й день после возвращения. Если результат анализов будет отрицательный, будет решаться о вопрос о поездке в Башкирию.

Напомним по последним данным, за границей остались примерно 355 жителей Башкирии. Некоторые из них решили «переждать» пандемию в жарких странах, но в основном все очень хотят домой. Однако авиасообщение с зарубежными странами в России пока приостановлено на неопределенный срок.