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Posted 30 апреля 2020, 09:00

Published 30 апреля 2020, 09:00

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии местный житель погиб в собственном погребе

В Башкирии местный житель погиб в собственном погребе

30 апреля 2020, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Трагедия произошла на частной территории в садовом товариществе под Уфой.

Несчастный случай произошел на территории садового участка 28 апреля. Об этому сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник.

По информации журналистов, 32-летний мужчина полез в погреб во время того, когда расширял его. Когда он начал копать яму, на него рухнуло бетонное покрытие, придавив пострадавшего.

На помощь мужчине поспешили его друзья, которые пытались приподнять бетонный массив, однако спасти его так и не удалось, и потом приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Детали несчастного случая сейчас все еще уточняются.

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