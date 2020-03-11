В Уфе электромонтер получил сильный ожог из-за несчастного случая

По данным ведомства, 65-летний мужчина получил травму во время работы в компании «Энергосистема».

ЧП случислоь 2 марта, когда он работал в помещении распределительного пункта в Демском районе Уфы. Во время работы сэлектромонтер начал измерять длину металлической рулеткой и задел токоведущие части электроустановки,.