В Уфе электромонтер получил сильный ожог из-за несчастного случая
11 марта, 15:59ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Гострудинспекция Башкирии передала, что планирует начать расследование произошедшего.
По данным ведомства, 65-летний мужчина получил травму во время работы в компании «Энергосистема».
ЧП случислоь 2 марта, когда он работал в помещении распределительного пункта в Демском районе Уфы. Во время работы сэлектромонтер начал измерять длину металлической рулеткой и задел токоведущие части электроустановки,.
Из-за удара током мужчина получил 37 процентов ожог тела. В настоящий момент его госпитализировали.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей