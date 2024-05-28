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Несчастный случай при купании

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2024
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая, 12:09
2023
Два трупа на воде в Башкирии за два часа
Трагедии произошли в Сибае и Дюртюлях, сообщает пресс-служба МЧС РБ.
7 июля 2023, 13:57
Смерть была близко: четыре ребенка чудом не погибли в Башкирии
Инцидент произошел накануне днем на реке Худолаз, дети переплывали на противоположный берег.
6 июля 2023, 08:04
Уфимец обнаружил в реке тело мужчины
Трагедия произошла накануне в микрорайоне Сипайлово, сообщает Управление гражданской защиты г. Уфы.
4 июня 2023, 04:26
2020
В Башкирии мужчина бедром напоролся на арматуру
Чтобы помочь пострадавшему, пришлось вызвать спасателей.
12 августа 2020, 09:55
В Башкирии на рабочем месте погиб 29-летний парень
Гострудинспекция Башкирии сообщила о расследовании смертельного несчастного случая.
3 августа 2020, 08:49
В Башкирии два работника ижевской компании погибли в пьяном ДТП с трактором
Подробности и причины произошедшего сообщили в Гострудинспекции Башкирии.
17 июля 2020, 06:45
В Башкирии женщина лишилась своей руки
Гострудинспекция начала расследовать несчастный случай в республике.
13 июля 2020, 06:37
Лицо жителя Башкирии сильно пострадало во время ремонта экскаватора
Гострудинспекция намерена провести расследование случившегося.
7 июля 2020, 06:53
В Башкирии на производстве получил сильный ожог 31-летний мужчина
Гострудинспекция сообщила, что серьезно пострадал 31-летний работник «Турбаслинских бройлеров».
6 июля 2020, 08:06
В Башкирии произошел массовый несчастный случай
Гострудинспекуция объявила результаты расследования несчастного случая с несколькими пострадавшими.
11 июня 2020, 05:17
В Башкирии от удара током погиб 33-летний рабочий
Гострудинпекция региона начала расследование несчастного случая.
10 июня 2020, 08:21
В Башкирии на глазах у толпы мужчина сорвался с высоты
Несчастный случай произошел под Нефтекамском, мужчина сорвался во время работы на глазах очевидцев.
3 июня 2020, 10:17
В Башкирии руководство детского лагеря осудят за смерть подростка
О результатах расследования уголовного дела против директора и его заместителя в детском лагере сообщили в Следственном комитете.
22 мая 2020, 08:11
В Башкирии местный житель погиб в собственном погребе
Трагедия произошла на частной территории в садовом товариществе под Уфой.
30 апреля 2020, 09:00
2017
Итоги прошедшего лета: в Уфе назвали самое опасное место для купания
27 сентября 2017, 13:00

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