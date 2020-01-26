В Уфе с 14-летним подростком произошел несчастный случай на горке

По данным Управления по гражданской защите, несчастный случай произошел на несанкционированной горке в Кировском районе башкирской столицы.

В ведомстве проинформировали, что юноша катался вместе с друзьями на заснеженном слоне на улице Авроры. Несанкционированная горка, уточнили спасатели, была в лесном массиве.