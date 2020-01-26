В Уфе с 14-летним подростком произошел несчастный случай на горке
Сегодня, 21:41ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Парень получил сильную травму на горке.
По данным Управления по гражданской защите, несчастный случай произошел на несанкционированной горке в Кировском районе башкирской столицы.
В ведомстве проинформировали, что юноша катался вместе с друзьями на заснеженном слоне на улице Авроры. Несанкционированная горка, уточнили спасатели, была в лесном массиве.
По данным управления, подросток упал и получил травму. В настоящий момент его отправили в больницу, причины произошедшего пока что неизвестны.
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