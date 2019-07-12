В Башкирии нашли виновных в несчастном случае с мальчиком на скамейке

Как выяснили следователи Ишимбая, специалисты, которые устанавливали скамейку в одном из дворов, допустили целый ряд нарушений и пренебрегли требованиям ГОСТа. В частности, они не закрепили скамейку, в результате чего та рухнула на играющего рядом мальчика.