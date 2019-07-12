В Башкирии нашли виновных в несчастном случае с мальчиком на скамейке
12 июля, 17:55ОбществоНадежда ВалитоваФото: sledcom.ru
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В мае этого года в Ишимбае скамейке упала на мальчика, из-за чего тот получил травму плеча.
Как выяснили следователи Ишимбая, специалисты, которые устанавливали скамейку в одном из дворов, допустили целый ряд нарушений и пренебрегли требованиям ГОСТа. В частности, они не закрепили скамейку, в результате чего та рухнула на играющего рядом мальчика.
Следователи еще устанавливают обстоятельства случившегося, однако по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
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