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Posted 16 апреля 2020, 09:25

Published 16 апреля 2020, 09:25

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

«Мы выйдем с ранами»: глава Башкирии рассказал о последствиях коронавируса

«Мы выйдем с ранами»: глава Башкирии рассказал о последствиях коронавируса

16 апреля 2020, 09:25
Фото: Артур Салимов. Медиахолдинг1Mi.
Руководитель региона рассказал о своих опасениях из-за распространения COVID-19.

Глава республики Радий Хабиров прокомментировал свое видение ситуации и последствий от коронавируса на оперативном совещании регионального правительства.

Свой комментарий он озвучил после доклада министра здравоохранения Максима Забелина, который заключил, что Башкирия справится с коронавирусом без обильной кровопотери. Хабиров в противовес сказал, что без ран все-таки не обойдется.

«Вот если мы даже будем расти – а мы будем расти по количеству инфицированных, вы все должны это понимать, – если вы будете выполнять тот план, который мы приняли, и если мы в срок построим инфекционную больницу, то мы выйдем с ранами из этой ситуации, но без обильной кровопотери», – заявил глава.

Ранее Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона заявлял, что с 20 апреля будут повально штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Он также сообщил, что работодателям нужно будет к 20-му апреля подготовить новые справки-пропуски.

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#Общество#Новости#Карантин
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