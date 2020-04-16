«Будут массовые облавы»: глава Башкирии ввел жесткие штрафы за нарушение самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что с 20 апреля будут повально штрафовать всех нарушителей самоизоляции.

По словам руководителя региона, уже со следующего понедельника введут усиленные меры по контролю нарушения режима. Он также отметил, что «справки-пропуски» от работодателей, которые были выданы ранее, будут недействительны с 9 утра 20 апреля.

«С утра 20 числа будут массовые облавы. Эта мера является ответом людям, которые безответственно относятся к нарушению режима самоизоляции», — отметил Хабиров.