В Башкирии из-за угрозы коронавируса будут штрафовать и тех, кто пойдет в церковь
В республике правоохранители начнут штрафовать всех в церкви, в том числе, и в Пасху.
В эфире «Эхо Москвы в Уфе» председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что уже сейчас представители правоохранительных органов начнут штрафовать всех, кто идет в церковь.
По его словам, никаких исключений не будет и для посетителей храмов в день празднования Пасхи – 19 апреля.
«При всем уважении к церкви, к религии и ко всему чему годно, люди, которые будут ходить в церковь, будут штрафоваться, как все те, кто сейчас сотнями и тысячами штрафуется, просто гуляя по улице», – подчеркнул он.
По словам Мурзагулова, в Башкирии прогноз заболевших составляет 20 тысяч человек, поэтому такой риск не оправдан.
«Зачем нам хоронить своих родных? Ради того, чтобы свечку поставить в церкви? Вы меня простите, но я глубоко убежден, что бог нас простит, если мы помолимся ему из дома», – сказал Ростислав Мурзагулов.