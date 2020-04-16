В Башкирии из-за угрозы коронавируса будут штрафовать и тех, кто пойдет в церковь

В эфире «Эхо Москвы в Уфе» председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что уже сейчас представители правоохранительных органов начнут штрафовать всех, кто идет в церковь.

По его словам, никаких исключений не будет и для посетителей храмов в день празднования Пасхи – 19 апреля.

«При всем уважении к церкви, к религии и ко всему чему годно, люди, которые будут ходить в церковь, будут штрафоваться, как все те, кто сейчас сотнями и тысячами штрафуется, просто гуляя по улице», – подчеркнул он.

По словам Мурзагулова, в Башкирии прогноз заболевших составляет 20 тысяч человек, поэтому такой риск не оправдан.