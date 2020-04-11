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Posted 11 апреля 2020, 12:41

Published 11 апреля 2020, 12:41

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Минздрав Башкирии сообщил, где и в каком состоянии лежат больные с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил, где и в каком состоянии лежат больные с коронавирусом

11 апреля 2020, 12:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Оперативные данные министерством предоставлены на 11 апреля.

По данным ведомства, в Башкирии всего госпитализировано с коронавирусом 47 человек. 20 находятся в состоянии средней тяжести, и только один пациент тяжелом состоянии в больнице Демского района.

В Республиканской клинической инфекционной больнице – 26 пациентов, в РКБ имени Куватова – 9 пациентов, в больнице Демского района – 4; в Дюртюлинской ЦРБ – 1; в больнице Кумертау -1; в Сибае – 1; в Исянгуловской ЦРБ -1; в Белебеевской ЦРБ-1, в Октябрьском -1; в Бирске -2.

С выздоровлением выписано в настоящий момент семь человек, на амбулаторном лечении без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом – 10, умерло двое.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 231 человека, из них 11 несовершеннолетних. За прошедшие сутки с подозрением на КОВИД-19: взято на учет – 36 человек, снято с учета – 6 человек. Больше всего лежат с подозрением в РКБ имени Куватова – 111 человек, остальные в районных больницах.

Напомним, что на брифинге миинистерства глава ведомства Максим Забелин сообщил, что за сутки в региона подтверждено 26 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего сейчас 66 заболевших.

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