Минздрав Башкирии сообщил, где и в каком состоянии лежат больные с коронавирусом

С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 231 человека, из них 11 несовершеннолетних. За прошедшие сутки с подозрением на КОВИД-19: взято на учет – 36 человек, снято с учета – 6 человек. Больше всего лежат с подозрением в РКБ имени Куватова – 111 человек, остальные в районных больницах.