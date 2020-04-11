Минздрав Башкирии предложил бывшим пациентам РКБ звонить для проверки на коронавирус

Сегодня, 11 апреля, в ходе ежедневного брифинга минздрава РБ глава ведомства Максим Забелин обратился к людям, которые побывали в последние две недели в РК на лечении или на приеме.

Министр попросил их откликнуться и обратиться на горячую линию, сообщив о своем самочувствии.

Напомним, после того, как РКБ была закрыта на карантин после постановки посмертного диагноза «заражение коронавирусной инфекцией» скончавшейся пациентке, устанавливается круг контактов, которые могли быть инифицированы.

Как заявила накануне в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» главврач РКБ Эльза Сыртланова, количество контактных лиц может достигать 6-8 тысяч человек. Так называемый «нулевой пациент», с которого началось распространение коронавируса в РКБ, еще не установлен. Он мог появиться в больнице как в феврале, так и в конце января. Эпидемиологическое расследование все еще продолжается.