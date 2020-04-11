В Башкирии психдиспансер закрыт на карантин из-за подозрения на коронавирус

«Есть заболевшие, их 12 человек, у которых есть признаки острой респираторной вирусной инфекцией. С учетом того, что это замкнутое учреждение. Там постояльцы живут там постоянно круглогодично, и они имеют массу сопутствующих патологий. Это не дееспособные жители. У нас начали мероприятия карантина. У постояльцев, сотрудников будут произведены все лабораторные исследования. Предварительно у нас у одного есть сомнительный результат,в связи с этим вместе с нашими коллегами из Роспотребнадзора у нас отрабатываются все необходимые мероприятия, связаные с карантином», – рассказал он.