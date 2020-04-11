В Башкирии снят карантин с районной больницы, где было подозрение на коронавирус
11 апреля, 14:30ОбществоТатьяна МайороваФото: 2gis.ru
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Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 11 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве РБ, глава ведомства Максим Забелин сообщил о том, что в Мелеузовской центральной районной больнице снят карантин.
Напомним, ранее сообщалось, что там был выявлен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. После этого больница была ненадолго закрыта.
Пациент с подозрением на коронавирус был изолирован. После этого в больнице была проведена масштабная дезинфекция, и теперь она возобновила свою работу в штатном режиме.
Напомним, по последним данным, в Башкирии выявлено 66 случаев заражения коронавирусом. Еще 231 человек с подозрением на заражение коронавирусом ждет результатов анализов.
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