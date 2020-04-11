В Башкирии снят карантин с районной больницы, где было подозрение на коронавирус

Сегодня, 11 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве РБ, глава ведомства Максим Забелин сообщил о том, что в Мелеузовской центральной районной больнице снят карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что там был выявлен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. После этого больница была ненадолго закрыта.

Пациент с подозрением на коронавирус был изолирован. После этого в больнице была проведена масштабная дезинфекция, и теперь она возобновила свою работу в штатном режиме.