Впереди - пик: минздрав Башкирии озвучил свежую статистику о коронавирусе в регионе

Сегодня, 11 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили последние данные о степени распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 66 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки добавилось, к сожалению, еще 26.

Из госпитализированных трое находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных пациентов удовлетворительное.

Скончались 2 человека, которым посмертно был поставлен диагноз – заражение коронавирусной инфекцией. Но умерли они от других болезней – сосудистого заолевания и вирусной пневмонии.

Выписаны 7 человек после выздоровления от коронавируса.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 231 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.

По данным Роспотребнадзора, в России всего за сутки обнаружили 1667 случаев коронавирусной инфекции. В целом на территории РФ зарегистрировано на сегодня 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах.

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.