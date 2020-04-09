В РКБ в Уфе предварительно подтвердили коронавирус у 50 человек

Posted 9 апреля 2020, 09:33
Published 9 апреля 2020, 09:33
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
Положительные результаты анализов получены в Республиканской клинической больнице, где с понедельника проходило масштабное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции у пациентов и сотрудников.
Министр здравоохранения сообщил, что пока что результаты сомнительны и требуется повторное исследование, для чего все биоматериалы передали в Центр гигиены и эпидемиологии республики.
Министр отметил, что пациенты РКБ, которые вернулись по домам, могли стать причиной очагов в Мелеузе, Белебее, Октябрьском. В настоящий момент эти пациенты изолированы, а в учреждениях объявили карантин, провели дезинфекцию.
Напомним, что сегодня, 9 апреля, глава республики Радий Хабиров заявил об увеличении количества больных коронавирусом. Теперь в регионе 22 пациента с подтвержденным диагнозом. Число пациентов, у которых подозревают наличие коронавируса также выросло – 142 взрослых и 10 детей.