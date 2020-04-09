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Posted 9 апреля 2020, 09:33

Published 9 апреля 2020, 09:33

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В РКБ в Уфе предварительно подтвердили коронавирус у 50 человек

В РКБ в Уфе предварительно подтвердили коронавирус у 50 человек

9 апреля 2020, 09:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом официально заявил министр здравоохранения Максим Забелин.

Положительные результаты анализов получены в Республиканской клинической больнице, где с понедельника проходило масштабное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции у пациентов и сотрудников.

Министр здравоохранения сообщил, что пока что результаты сомнительны и требуется повторное исследование, для чего все биоматериалы передали в Центр гигиены и эпидемиологии республики.

Министр отметил, что пациенты РКБ, которые вернулись по домам, могли стать причиной очагов в Мелеузе, Белебее, Октябрьском. В настоящий момент эти пациенты изолированы, а в учреждениях объявили карантин, провели дезинфекцию.

Напомним, что сегодня, 9 апреля, глава республики Радий Хабиров заявил об увеличении количества больных коронавирусом. Теперь в регионе 22 пациента с подтвержденным диагнозом. Число пациентов, у которых подозревают наличие коронавируса также выросло – 142 взрослых и 10 детей.

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#Общество#Новости#Карантин
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