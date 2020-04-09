В РКБ в Уфе предварительно подтвердили коронавирус у 50 человек

Напомним, что сегодня, 9 апреля, глава республики Радий Хабиров заявил об увеличении количества больных коронавирусом. Теперь в регионе 22 пациента с подтвержденным диагнозом. Число пациентов, у которых подозревают наличие коронавируса также выросло – 142 взрослых и 10 детей.