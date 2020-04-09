В Башкирии на шесть человек увеличилось количество зараженных коронавирусом

Сегодня, 9 апреля, глава республики Радий Хабиров заявил об увеличении количества больных коронавирусом. Теперь в республике 22 пациента с подтвержденным диагнозом. Цифры были озвучены на оперативном совещании, посвященном вопросам распространения коронавирусной инфекции.

Радий Хабиров отметил, что ситуация на данный момент идет по нарастающей. Если вчера было всего 16 заразившихся, то сейчас количество увеличилось на 6 человек. Глава республики считает, что заболевших гораздо больше, просто результаты многих тестов пока неизвестны.