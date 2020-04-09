Оперативные данные на 10 часов 9 апреля министр здравоохранения озвучил на оперативном совещании в правительстве республики.

— С клиникой ОРВИ из числа прибывших из неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции госпитализировано в стационарах республики 142 человека, из них 10- дети. На самоизоляции находится 4245. В обсерваторах Уфы — 5 человек.

Максим Забелин отметил, что ежедневно проводится мониторинг всех случаев острых респираторных инфекций, внебольничных пневмоний — они обследуются на коронавирусную инфекцию и находятся под наблюдением специалистов.

Напомним, на данный момент имеется 22 подвтержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в Башкирии. Шестеро пациентов уже выписаны по выздоровлению.