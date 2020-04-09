В Башкирии один из зараженных коронавирусом находится на самоизоляции

— В Башкирии дополнительно зарегистрировано 6 новых случаев, с выздоровлением выписано 6 человек. госпитализированные с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, один человек — на самоизоляции под жестким карантином, — отметил Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Напомним, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находится 142 человека, из них 10 несовершеннолетних. На данный момент в регионе 22 больных коронавирусной инфекцией.