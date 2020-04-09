В Башкирии один из зараженных коронавирусом находится на самоизоляции
9 апреля, 14:27ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном совещании ведомства.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
— В Башкирии дополнительно зарегистрировано 6 новых случаев, с выздоровлением выписано 6 человек. госпитализированные с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, один человек — на самоизоляции под жестким карантином, — отметил Максим Забелин.
Министр подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Напомним, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находится 142 человека, из них 10 несовершеннолетних. На данный момент в регионе 22 больных коронавирусной инфекцией.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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