mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе в условиях пандемии ежедневно работают 20 тысяч сотрудников разных предприятий

7 апреля 2020, 05:47
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Об этом сообщили на оперативке в столичной мэрии.

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы, вице-мэр Николай Фадеев сообщил, что в городе прекратили работу 23 крупных и средних производственных предприятий. Продолжают работу 69 такого рода производственных компаний, на них ежедневно выходят на работу свыше 20 тысяч человек.

Николай Фадеев пояснил, что среди продолжающих работу в условиях ограничений из-за угрозы коронавируса числятся предприятия и организации, которые обеспечивают поддержание порядка на улицах города, торговые фирмы, общепит, компании, ведущие строительство медучреждений, фирмы, обеспечивающие их стройматериалами, больницы и поликлиники, аптеки, ветеринарные клиники, СМИ, ритуальные предприятия и другие.

Среди мер поддержки для малого и среднего бизнеса, которые будет приняты в Уфе, чиновник назвал освобождение от авансовых платежей по земельному налогу в 2020 году (правда, при этом есть ряд условий, которые следует уточнять), пересмотр коэффициента при начислении единого налога на вмененный доход, а также освобождение от арендной платы на время карантина.

Напомним, в целом по Башкирии сейчас продолжают работу около 2000 различных предприятий.

Материалы по теме
В Башкирии в период карантина продолжают работать около 2000 предприятийВ Башкирии рассказали о мерах поддержки предприятий, приостановленных из-за эпидемииВ Башкирии расширен список предприятий, которые могут начать работу
#Новости#Карантин#Коронавирус 2021#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48