В Уфе в условиях пандемии ежедневно работают 20 тысяч сотрудников разных предприятий

Среди мер поддержки для малого и среднего бизнеса, которые будет приняты в Уфе, чиновник назвал освобождение от авансовых платежей по земельному налогу в 2020 году (правда, при этом есть ряд условий, которые следует уточнять), пересмотр коэффициента при начислении единого налога на вмененный доход, а также освобождение от арендной платы на время карантина.