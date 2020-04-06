В Башкирии расширен список предприятий, которые могут начать работу

На оперативно совещании в правительстве Башкирии вице-премьер Андрей Назаров сообщил, что в режиме полной самоизоляции ряд предприятий возобновит свою работу. Всего список работающих организаций, по его словам, расширен на 974 предприятия.

Назаров отметил, что в число тех, кто возобновит работу, вошли строительные и лесопромышленные предприятия, техобслуживание, поставщики семян, финансово-кредитные организации и топливно-энергетический комплекс.

Чтобы работа началась, руководители компаний должны будут позаботиться о соблюдении санитарных норм: контролировать состояние и температуру работников, обработку рук, масочный режим. Всех сотрудников должны снабдить пропусками, заверенными подписью директора.

Планируется, что список предприятий будет корректироваться еженедельно.