В Башкирии в период карантина продолжают работать около 2000 предприятий

Андрей Назаров поручил до 6 апреля утвердить список предприятий, продолжающих работать в период карантина — это больше двух тысяч организаций разных форм собственности, а также мониторить ситуацию с системообразующими предприятиями, занимающими значимую часть в экономике и выпускающими актуальную продукцию (по данным Минэкономразвития РБ, их более 400).

— Необходимо оформить санитарные требования к работе этих предприятий в нынешних условиях, — подчеркнул чиновник. — В целом, наша республика — один из первых регионов в России, практически разработавший и принявший пакет антикризисных мер в экономике. Мы понимаем, что от оперативности и эффективности наших действий будет зависеть выход нашей экономики из кризиса без больших последствий. При этом мы рассчитываем на финансовую поддержку со стороны федерального правительства.