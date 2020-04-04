В Башкирии в период карантина продолжают работать около 2000 предприятий
Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров на совещании Оперативного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики региона.
Андрей Назаров поручил до 6 апреля утвердить список предприятий, продолжающих работать в период карантина — это больше двух тысяч организаций разных форм собственности, а также мониторить ситуацию с системообразующими предприятиями, занимающими значимую часть в экономике и выпускающими актуальную продукцию (по данным Минэкономразвития РБ, их более 400).
— Необходимо оформить санитарные требования к работе этих предприятий в нынешних условиях, — подчеркнул чиновник. — В целом, наша республика — один из первых регионов в России, практически разработавший и принявший пакет антикризисных мер в экономике. Мы понимаем, что от оперативности и эффективности наших действий будет зависеть выход нашей экономики из кризиса без больших последствий. При этом мы рассчитываем на финансовую поддержку со стороны федерального правительства.
По словам заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, проекты необходимых правовых актов для внедрения мер господдержки сейчас проходят последние этапы согласования в министерствах и ведомствах.
Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим полной самоизоляции.