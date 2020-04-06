В Башкирии рассказали о мерах поддержки предприятий, приостановленных из-за эпидемии

— Ведется тщательный мониторинг, анализируем сложившуюся ситуацию — еженедельно будем корректировать список, если возникнет необходимость. В рамках мер для повышения устойчивости экономики республики предусмотрено 52 мероприятия — они должны сгладить резко отрицательный эффект от ограничительных мер, в том числе.

По словам чиновника, в настоящее время идет разработка нормативно-правовых актов, которые обеспечат реализацию всех мер господдержки. 10 апреля их рассмотрит Госсобрание — Курултай РБ.

— Законопроекты подготовлены — они касаются снижения налоговых ставок по упрощенной системе налогооблажения, освобождения от налога на имущество в отношении малых и средних предприятий, входящих в число наиболее уязвимых отраслей в условиях коронавирусной инфекции. Также выйдут следующие постановления правительства: компенсация курсовой разницы приобретаемого технологического оборудования по приоритетным инновационным проектам, возмещение части процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели, приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота, субсидирование и приобретение техники и оборудования сельхозпроизводителями, обеспечение за счет средств бюджета строительства объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры приоритетных инвестпроектов.

По словам Андрея Назарова, аналогичная работа проводится на муниципальном уровне — готовится снижение единого налога на вмененный доход и освобождение на текущий год МСП от платы арендных платежей в части государственных и муниципальных помещений, а также ведутся подготовка стимулирующих действий, чтобы частные организации, сдающие в аренду помещения, смогли снизить арендные ставки.

— Будет проведена докапитализация микрофинансовых организаций, гарантийного фонда, фонда развития промышленности, также создается факторинговая компания для выкупа долгов малых и средних предприятий, у кого возникнут проблемы, — добавил Андрей Назаров.

С 9 апреля начнет работать консультационный центр, который будет на прямой связи со всеми хозяйствующими субъектами.