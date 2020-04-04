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За пределами России все еще остаются 355 туристов из Башкирии, в том числе 12 детей

4 апреля 2020, 05:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщил на брифинге в Минздраве руководитель Госкомтуризма Салават Нафиков.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Россия ночью приостанавливает все авиарейсы, которыми должны были вернуться россияне домой, а иностранцы — улететь из страны.

По последним данным, за границей остаются 355 жителей Башкирии, включая 22 детей. В особенно сложной ситуации оказались туристы, задержавшиеся в Индии. В Таиланде остается большая группа туристов, среди которых есть жители региона. Салават Нафиков сообщил, что лично держит связь с семьями с детьми, планируется, что власти страны организуют эвакуационный рейс.

Ранее мы сообщали также и о том, что 11 жителей нашей республики находятся на круизном лайнере «Коста Виктория» у прибрежья Италии, и, как минимум, две уфимки находятся с группой российских туристов на Сейшельских островах.

По вопросам туризма работает колл-центр: 8-800-505-94-56, на сегодня он принял более 1,4 тысячи звонков.

Сегодня, 4 апреля, запланировано совещание под председательством главы РБ Радия Хабирова. Ожидается, что судьба туристов, оставшихся за границей, станет одним из вопросов для обсуждения на нем.

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