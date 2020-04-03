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Глава Башкирии решил продлить полную самоизоляцию по коронавирусу

3 апреля 2020, 07:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
По истечении двух недель, по мнению Радия Хабирова, ситуация может измениться.

О решении продлить сроки полной самоизоляции для всех жителей региона глава Башкирии Радий Хабиров заявил на совещании, посвященном коронавирусу в республике.

Он отметил, что пока точных сроков назвать не может, но добавил, что полная самоизоляция точно продлится «на этой неделе и следующей». Пока что решение остается с открытой датой и будет скорректировано с учетом нынешней ситуации.

Напомним, руководитель региона также говорил о том, что планирует немного демократизировать режим изоляции, но для этого правительству Башкирии нужно провести консультации.

Ранее президент страны Владимир Путин объявил до 30 апреля нерабочие дни с сохранением заработной платы и наделил регионы полномочиями самим по мере необходимости решим о том, какой режим нужно ввести.

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