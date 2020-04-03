Максимальная готовность: в Башкирии для пациентов с коронавирусом развернут 2785 коек

— В Башкирии готовность к приему пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией, максимальная, — подчеркнул Максим Забелин. — Всего в республике коек инфекционного профиля 1348, из них 501 в Уфе. В случае появления коронавирусной инфекции нормативная потребность в койках составляет 1233. По состоянию на 1 апреля в республике дополнительно развернута 451 койка инфекционного профиля, дополнительно возможно перепрофилирование отдельно стоящих зданий медорганизаций и их подразделений до 2785 коек.