Максимальная готовность: в Башкирии для пациентов с коронавирусом развернут 2785 коек
Об этом сообщил на совещании в правительстве республики министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
— В Башкирии готовность к приему пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией, максимальная, — подчеркнул Максим Забелин. — Всего в республике коек инфекционного профиля 1348, из них 501 в Уфе. В случае появления коронавирусной инфекции нормативная потребность в койках составляет 1233. По состоянию на 1 апреля в республике дополнительно развернута 451 койка инфекционного профиля, дополнительно возможно перепрофилирование отдельно стоящих зданий медорганизаций и их подразделений до 2785 коек.
Также в числе резерва сил и средств для обеспечения недопущения распространения коронавирусной инфекции — 16 автомобилей скорой медпомощи, 1062 ординатора БГМУ (из них 231 направлены на производственную практику) и 381 студентов медколледжей.
В медорганизациях региона на 1 апреля в наличии 889,8 тыс. медицинских масок, 3,9 тыс. респираторов, 5,4 тыс. костюмов биозащиты и 130,1 тыс. шт. антисептических средств, а также 754 аппарата искусственной вентиляции легких, планируется закуп еще 116 единиц.