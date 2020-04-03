В Башкирии думают демократизировать со временем режим полной самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что планирует немного демократизировать режим изоляции, но для этого правительству Башкирии нужно провести консультации.

«Важный для нас момент - принять правильное умное решение. Надо определить, что работает, что нет. Режим самоизоляции с открытой датой, на этой неделе и на следующей неделе режим действует, возможно, мы его демократизируем. Сейчас все решения возложены на нас. Прошу провести мозговой штурм, и посмотрим, что делать дальше», – прокомментировал руководитель республики.