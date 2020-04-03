В Башкирии думают демократизировать со временем режим полной самоизоляции
Пока что окончательное решение еще не принято.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что планирует немного демократизировать режим изоляции, но для этого правительству Башкирии нужно провести консультации.
«Важный для нас момент - принять правильное умное решение. Надо определить, что работает, что нет. Режим самоизоляции с открытой датой, на этой неделе и на следующей неделе режим действует, возможно, мы его демократизируем. Сейчас все решения возложены на нас. Прошу провести мозговой штурм, и посмотрим, что делать дальше», – прокомментировал руководитель республики.
Глава Башкирии также отметил, что в регионе продлят режим полной самоизоляции, как минимум, еще на две недели. Ранее президент страны Владимир Путин объявил до 30 апреля нерабочие дни с сохранением заработной платы и наделил регионы полномочиями самим по мере необходимости решим о том, какой режим нужно ввести.