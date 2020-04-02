Челябинская область из-за коронавируса ограничила проезд на границе с Башкирией
Сотрудники ГИБДД проверяют весь потом транспорта, который едет через границу.
О новых ограничениях сообщили в МВД по Челябинской области. Сообщается, что ограничение введено в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Транспортный поток проверяется в обоих направлениях, а инспектора организовали реверсивное движение, сузив проезжую часть до одной полосы.
«Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости», – сказано в информации ведомства.
Население об ограничениях оповещают через сигнальные громкоговорящие устройства. Напомним, в Башкирии в настоящий момент обнаружено 10 заболевших коронавирусом, двоих уже выписали из больницы.