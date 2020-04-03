В Башкирии готовят особый порядок передвижения транспорта из-за коронавируса

Сегодня, 3 апреля, на совещании в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров поручил первому вице-премьеру правительства Андрею Назарову оперативно разработать положение об особом порядке передвижения транспортных средств на период полной самоизоляции.

- У нас этот порядок не прописан, поэтому возникают вопросы. Его нужно конкретизировать, - отметил Радий Хабиров.

Он также сказал, что на местах данный вопрос должны контролировать главы муниципалитетов.

- Если ситуация будет исправляться, то и режим со временем будем ослаблять. Сейчас у нас есть право наказывать людей. Есть среди них те, кто ошибаются, и те, кто делает это намеренно, - подчеркнул Радий Хабиров.