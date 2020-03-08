В Башкирии транспортная карта «Алга» впервые оказалась популярнее наличной оплаты

— Напомню, одной из главных наших целей был вывод гигантских оборотов из тени и, как видите, эта задача планомерно решается. Всех перевозчиков, в том числе частников, мы снабдили валидаторами, так что расплатиться «Алгой» сегодня есть возможность в любом городском автобусе, троллейбусе или трамвае, и даже в городской электричке. Надо признать, что не все частники нас услышали. И с такими нам не по пути. С 1 июля, в соответствии с законом, в их адрес начнут действовать санкции, от штрафов до отзыва лицензий. Будем настойчиво дожимать транспортную проблему. Как и все остальные.