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В Башкирии транспортная карта «Алга» впервые оказалась популярнее наличной оплаты

8 марта 2020, 13:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в соцсети.

По словам чиновника, речь идет о более 150 тысячах поездок на всей территории республики.

— Напомню, одной из главных наших целей был вывод гигантских оборотов из тени и, как видите, эта задача планомерно решается. Всех перевозчиков, в том числе частников, мы снабдили валидаторами, так что расплатиться «Алгой» сегодня есть возможность в любом городском автобусе, троллейбусе или трамвае, и даже в городской электричке. Надо признать, что не все частники нас услышали. И с такими нам не по пути. С 1 июля, в соответствии с законом, в их адрес начнут действовать санкции, от штрафов до отзыва лицензий. Будем настойчиво дожимать транспортную проблему. Как и все остальные.

Напомним, уже л етом прошлого года Госкомтранс отчитался о победе над нелегалами (сами «нелегалы» назвали эту реформу банальным переделом рынка; разборки между владельцами маршрутов не прекращаются), но эта победа никак не сказалась на безопасности обычных уфимцев (езда наперегонки, возгорания и ДТП с участием уфимских автобусов никуда не делись). После реформы в большинстве автобусов стало возможно расплачиваться карточкой, но не всегда — «на терминале села батарея», «это мой личный автобус, у меня нет терминала» и т.д.

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#Новости#Транспорт#Андрей Королев#Общество
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