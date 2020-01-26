Разборки в центре столицы: в Башкирии трое неизвестных напали на автобус

В социальных сетях появилась информация о нападении автобуса. Изначально очевидцы сообщали, что был обстрелян автобус, следовавший по маршруту Уфа-Буздяк.

ЧП, по данным жителей Уфы, произошло в районе Центрального рынка, на конечно остановке автобусов.

Журналисты «Всей Уфы» со ссылкой на МВД по Башкирии уточнили, что нападавший было трое. В ведомстве опровергли информацию об обстреле, сообщив, что на самом деле злоумышленники закидали автобус палками.