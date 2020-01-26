Разборки в центре столицы: в Башкирии трое неизвестных напали на автобус

Разборки в центре столицы: в Башкирии трое неизвестных напали на автобусВидео
Сегодня, 13:31Алия Фатхиева
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Очевидцы сообщили, что это произошло в районе Центрального рынка.
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Видео: Инстаграм Ufa_rb
В социальных сетях появилась информация о нападении автобуса. Изначально очевидцы сообщали, что был обстрелян автобус, следовавший по маршруту Уфа-Буздяк.
ЧП, по данным жителей Уфы, произошло в районе Центрального рынка, на конечно остановке автобусов.
Журналисты «Всей Уфы» со ссылкой на МВД по Башкирии уточнили, что нападавший было трое. В ведомстве опровергли информацию об обстреле, сообщив, что на самом деле злоумышленники закидали автобус палками.
На кадрах видно, что в результате нападения у микроавтобуса побиты все стекла, сообщается также и о повреждении колес. Данных о пострадавших нет. По мнению местных, причиной стали разборки между владельцами маршрута.
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