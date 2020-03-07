В Башкирии нашли способ достроить жилой комплекс «Весна»

По уточненным данным, дольщики, купившие квартиры в этих доах, должны были получить квартиры до конца 2017 года. Однако застройщик ООО «СУ-4» свои обязательства не исполнил. Объекты были переданы компании «Ролстрой», однако и она не осилила нагрузку. Решение долго время найти не удавалось