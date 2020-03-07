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В Башкирии нашли способ достроить жилой комплекс «Весна»

7 марта 2020, 13:30
Фото: glavarb.ru
Совещание прошло в Доме Республики.

Сегодня, 7 марта, в Доме Республики в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров провёл совещание, на котором было принято решение о завершении строительства проблемных домов № 18 и 19 жилого комплекса «Весна» в городе Октябрьском. Подробности сообщили в пресс-службе главы региона.

По уточненным данным, дольщики, купившие квартиры в этих доах, должны были получить квартиры до конца 2017 года. Однако застройщик ООО «СУ-4» свои обязательства не исполнил. Объекты были переданы компании «Ролстрой», однако и она не осилила нагрузку. Решение долго время найти не удавалось

Для достройки двух многоквартирных домов необходимо 140 млн рублей. Кроме того, комплексное развитие микрорайона предусматривает создание инфраструктуры, а также ввод социальных объектов – детского сада и школы.

На сегодняшнем совещании председатель Госстроя РБ Марат Ахмадуллин, глава Октябрьского Алексей Шмелёв и директор компании «Ролстрой» Радик Хисматуллин доложили Радию Хабирову о текущем положении дел. Радий Хабиров предложил удобную для всех схему достройки домов.

– Вы много строите, у вас есть коммерческие объекты. Оптимизируйте свою деятельность, – обратился он к застройщику. – Республика готова помочь в части возведения социальных объектов, инфраструктуры.

Представитель дольщиков Альфия Васильцова сообщила, что жители согласны на получистовую отделку квартир. Это также уменьшит затраты на достройку объектов.

В соответствии с новым планом первый дом обещают ввести в эксплуатацию до конца года, а второй – в марте 2021 года. Строительство детсада в микрорайоне начнут в следующем году.

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