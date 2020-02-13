Тысячи дольщиков и хищения на 2 млрд: в следкоме Уфы завершили дело Миловского парка

Как рассказали в следкоме Башкирии, уголовные дела заведены сразу по трем статьям: мошенничество, причинение имущественного ущерба и уклонение от уплаты налогов.

Следствию удалось установить, что в период с 2013 по 2017 годы компания получала деньги с дольщиков на приобретение квартир. Квартиры до сих пор так и не были достроены. В общей сложности от рук мошенников пострадали около 1,5 тысячи человек. 1,2 тысячи из них деньги так и не смогли вернуть. Ущерб составил около 2 млрд рублей.

Но и это еще не все. В период с 2104 по 2017 годы часть денежных средств, полученных по договорам долевого участия, по указанию руководства организации, расходовалась на цели, не связанные со строительством объектов. Из-за этого значительно была занижена налогооблагаемая база, налог на прибыль уплачен не был. Речь идет о сумме примерно 38 миллионов рублей.

В настоящее время у фигурантов уголовного дела изъяли имущество на 400 млн рублей - это загородный клуб на Павловском водохранилище «Бухта Кила», инженерные сети «Миловского парка», объекты коммерческой недвижимости, квартиры, автомобили. До сих пор свою вину обвиняемые не признают.