Тысячи дольщиков и хищения на 2 млрд: в следкоме Уфы завершили дело Миловского парка
Трех руководителей компании «Килстройинвест», присвоивших себе деньги дольщиков, представят перед судом.
Как рассказали в следкоме Башкирии, уголовные дела заведены сразу по трем статьям: мошенничество, причинение имущественного ущерба и уклонение от уплаты налогов.
Следствию удалось установить, что в период с 2013 по 2017 годы компания получала деньги с дольщиков на приобретение квартир. Квартиры до сих пор так и не были достроены. В общей сложности от рук мошенников пострадали около 1,5 тысячи человек. 1,2 тысячи из них деньги так и не смогли вернуть. Ущерб составил около 2 млрд рублей.
Но и это еще не все. В период с 2104 по 2017 годы часть денежных средств, полученных по договорам долевого участия, по указанию руководства организации, расходовалась на цели, не связанные со строительством объектов. Из-за этого значительно была занижена налогооблагаемая база, налог на прибыль уплачен не был. Речь идет о сумме примерно 38 миллионов рублей.
В настоящее время у фигурантов уголовного дела изъяли имущество на 400 млн рублей - это загородный клуб на Павловском водохранилище «Бухта Кила», инженерные сети «Миловского парка», объекты коммерческой недвижимости, квартиры, автомобили. До сих пор свою вину обвиняемые не признают.
Напомним, что власти Башкирии обещали решить проблемы дольщиков «Миловского парка» до конца декабря, но до сих пор дольщики не могут стать новоселами. Они до сих пор регулярно участвуют в митингах, пикетах и сообщают о нарушении своих прав СМИ и не только.